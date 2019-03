Dove vedere le ultime foto di Opportunity su Marte

«L'EREDITÀ DI OPPORTUNITY CONTINUA»

La missione, scrive la Nasa, è terminata dopo 15 anni di esplorazioni sulla superficie di Marte e, tuttavia, «la sua eredità continua. Le scoperte scientifiche raggiunte grazie a Opportunity contribuiscono a una comprensione senza precedenti dell'ambiente e della geologia di Marte, gettando le basi per future missioni, umane e di robot, sul Pianeta rosso». La panoramica pubblicata dalla Nasa è composta da 354 immagini diverse realizzate dalla fotocamera panoramica montata sul rover. La ricostruzione è la composizione di tre tipi diversi di immagini realizzate con tre diversi filtri a raggi infrarossi, verdi e violetti.

LA FINE DI OPPORTUNITY DOPO LA TEMPESTA DI SABBIA

Opportunity aveva concluso il suo lavoro di monitoraggio alla fine di febbraio a causa di una tempesta di sabbia sul suolo del pianeta che aveva avvolto il rover per lunghi mesi, impedendo così il ricaricamento delle batterie a energia solare. «Abbiamo ascoltato ogni singolo giorno i nostri potenti ricevitori e abbiamo inviato oltre 1.000 comandi di ripristino, ma non abbiamo udito alcuna risposta e quindi è arrivato il momento di salutarci», aveva spiegato il project manager John Callas in quell'occasione, dando così l'addio al robot mobile che aveva permesso di scoprire tanto del pianeta rosso.