Cos'è il pricing e i trucchi del neuromarketing

LA VALUTAZIONE DEI PREZZI È CONDIZIONATA DALL'IRRAZIONALITÀ

Avremo modo di trattare diversi casi di applicazione dell’effetto emozionale sulle decisioni, ma soffermiamoci brevemente sugli effetti emozionali del marketing dei prezzi. Lungi dall’essere un ambito prettamente relegato alla dimensione valutativa razionale, in realtà la valutazione dei prezzi di un prodotto o servizio è fortemente condizionata da emozioni e irrazionalità. Non a caso nel 2008 Dan Ariely, uno dei massimi esperti in processi decisionali definì l’essere umano «prevedibilmente irrazionale», riportando una serie di esempi tratti dagli studi sui processi decisionali e prezzi. Intanto occorre ribadire che nel processo di valutazione dei prezzi si parte da due premesse: la prima è che questa valutazione viene fatta generalmente in termini di confronto con qualcos’altro e la seconda che esiste una profonda differenza tra la valutazione soggettiva di un prezzo e la sua valutazione oggettiva.

QUANDO ENTRA IN GIOCO LA VALENZA EMOTIVA

Per comprendere quest’ultima incongruenza basta fare un semplice esempio. Ipotizziamo di dovere comperare un lettore audio e di averne scelto uno da 70 euro. Prossimi alla cassa, un amico ci informa che a 10 minuti di strada dal negozio dove ci troviamo un negoziante lo vende a 45 euro. Cosa facciamo? Ci andiamo? Di fronte a questo dilemma la maggior parte delle persone decide di andare. In fondo si tratta di risparmiare 25 euro su 70. Proiettiamoci, adesso, in un’altra situazione. Stiamo per acquistare un televisore dal costo totale di 1.170 euro. Prossimi alla cassa, un amico ci dice che, a 10 minuti di strada, vi è un negoziante che lo vende a 1.145 euro. Di fronte a questa situazione la maggior parte delle persone declina l’invito e spende 25 euro in più. Eppure, 25 euro era il risparmio nella prima condizione e 25 euro nella seconda. Il valore oggettivo è lo stesso, tuttavia il valore soggettivo è profondamente diverso. In base al confronto con la cifra complessiva i 25 euro assumono una valenza emotiva diversa, modificando il comportamento del nostro acquirente. In realtà è entrato in gioco il pensiero irrazionale secondo il quale non vale la pena fare 10 minuti di strada per risparmiare 25 euro quando stiamo per spendere una cifra alta.

L'EFFETTO FRAMING

Ecco quindi che i prezzi non sono alti o bassi di per sé, ma in base a come viene confezionata l’offerta. Si tratta dell'Effetto Framing secondo il quale la valutazione dei prodotti è profondamente influenzata dal modo con cui le informazioni vengono presentate. Spesso ci serviamo di "scorciatoie decisionali", dette anche euristiche. Sappiamo infatti che i consumatori scelgono indipendentemente da un calcolo razionale, affidandosi a una preferenza spontanea per le opzioni che sono “incorniciate” in modo da apparire più positive. Per lo stesso principio scrivere in un’etichetta che la carne è grassa al 25% ha un effetto emozionale diverso e più negativo che dire che la stessa carne è magra al 75%. E che dire dei meccanismi emozionali di alcuni trucchi di marketing per creare engagement emotivo? In un altro noto esperimento sono state presentate ai consumatori due diverse tipologie di carta di fidelizzazione per un autolavaggio per valutarne la capacità persuasiva.