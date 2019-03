Le "scie chimiche" che possono dimezzare il riscaldamento globale

Con l'inquinamento atmosferico in costante aumento, l'idea di difendere il futuro della Terra spruzzando sostanze chimiche nell'aria può sembrare folle. Eppure, un nuovo studio dell'Università di Harvard pubblicato dalla rivista Nature Climate Change prende questa ipotesi in seria considerazione per rallentare il cambiamento climatico. La teoria presa in esame dalla ricerca è quella della geoingegneria solare: rilasciare aerosol di sostanze chimiche nell’atmosfera (una sorta di "scie chimiche") per schermare i raggi solari e abbattere così l’innalzamento delle temperature, senza causare controeffetti negativi per la vita sul Pianeta. La conclusione dei ricercatori è che la geoingegneria solare (se utilizzata a giuste dosi) potrebbe dimezzare l'incremento delle temperature senza peggiorare le condizioni climatiche complessive.