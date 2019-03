Le regole per una dieta salutare e consapevole

Il 30,2% DEGLI ITALIANI NEL 2018 HA ORDINATO CIBO ONLINE

La scarsità di tempo a disposizione e l’abitudine a cucinare meno si riflettono, secondo la Fipe, in una nuova consuetudine: l’utilizzo di piattaforme di food delivery. Nell’ultimo anno il 30,2% degli italiani ha avuto occasione di ordinare il pranzo o la cena su piattaforme web. Cosa spinge le persone a muoversi in questa direzione? In cima alla classifica la poca voglia di uscire o cucinare, poi anche la mancanza di prodotti in casa. I cibi più ordinati nel 2018 sono stati i Poke Bowl, ovvero le ciotole di pesce crudo. Restano alte anche le ordinazioni di hamburger con patatine, pizza, sushi e ravioli asiatici. Per il 2019 si prevedono nuove tendenze: il veg meat, il beyond burger (l’hamburger che sembra il classico di carne, ma in realtà è completamente vegetale), la cucina birmana e filippina, speciaitù con curcuma e gomasio. Il delivery è molto più diffuso al Nord che al Centro e al Sud, con la Lombardia in cima alla lista per la presenza di consumatori.