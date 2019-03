La materia oscura spiegata da Cristiano Galbiati a Roma InConTra

«Ci troviamo in un’era di sconvolgimenti sul nostro pensiero dell’universo», ha esordito Galbiati, «negli ultimi 20 anni abbiamo capito che la materia di cui siamo fatti è assolutamente minoritaria e rappresenta soltanto il 5% dell’energia totale». E il resto? È composto da un qualcosa che non si conosce ma da cui tutto nasce. Gli ultimi studi, infatti, hanno dimostrato come la materia oscura, che è certamente pesante e lenta, abbia svolto all’origine dell’universo il ruolo di “centro di gravità permanente” – per dirla alla Battiato – aggregando attraverso la sua massa le strutture a larga scala (galassie, stelle, pianeti) e dando, di fatto, inizio al tutto. «La materia oscura è il più grande mistero della scienza: c’è ma non si vede, come la nebbia di Totò», racconta Galbiati ad un Cisnetto tanto interessato quanto spaesato, «le leggi fisiche che noi conosciamo, basate sulla meccanica quantistica e sulla relatività generale, non sono sufficienti a descriverla, ne serviranno di nuove».

IL PROGETTO "DARK SIDE"

È questo l’obiettivo alla base del progetto scientifico “Dark Side” che Galbiati coordina nei laboratori del Gran Sasso e che, attraverso un rivelatore con 50 tonnellate di argon purissimo e decine di metri quadri di rivelatori di luce, ambisce a individuare le rarissime radiazioni di origine cosmica indotte dalla materia oscura. Difficile da spiegarlo, figurarsi a realizzarlo. Ma sta proprio in questa complessità il fascino della dell’astrofisica. Galbiati lo sa, e ci mette il carico da 90: «La comprensione della materia e dell’energia oscura fisserà nuove colonne d’Ercole per i secoli a venire. Qui si fa non solo la storia della scienza, ma anche e soprattutto quella dell’umanità». Di fronte alla piccolezza delle vicende quotidiane, quanto fa bene alzare lo sguardo al cielo!