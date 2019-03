Data e ora dell'equinozio di primavera 2019

L’arrivo della primavera ci regala anche l’ultima Superluna del 2019. Quest'anno l'equinozio, ovvero il momento che segna la fine dell'inverno e l'inizio della bella stagione, in Italia cade il 20 marzo alle 22:58. E pochissime ore dopo, il 21 marzo alle 2:43, la Luna sarà nella fase di plenilunio nel momento in cui, nella sua orbita ellittica, si troverà in prossimità del perigeo, il punto più vicino alla Terra. Tempo permettendo, il nostro satellite apparirà più grande e più luminoso del normale, salutando così degnamente l'arrivo della primavera. Una coincidenza che non avveniva dal 2000 e che non ricapiterà prima del 2030.