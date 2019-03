Nella giornata internazionale delle foreste celebriamo i boschi del Nord Est

LE SINERGIE CON LE AZIENDE

A quel punto, non appena ricevuta una prima certificazione standard dal Fsc, questi spicchi di foresta hanno iniziato ad avere le carte in regola per attrarre capitali privati. Come quelli dell'Ikea, che vi ha collegato una promozione dei propri alberi di Natale a noleggio, o come quelli della catena padovana di supermercati Alì, che vi trova un gancio per rafforzare la propria immagine sul territorio. Finché, nel momento di escogitare una campagna di immagine per vendere nel Veneto gas e luce elettrica, anche il colosso tedesco dell'energia E-ON decide di investire capitali nei boschi del Nord Est. Forte di queste sinergie, l'associazione da una parte ingrossa le proprie fila, aggregando aziende agricole del territorio oltre al lombardo Parco dell'Oglio Sud, a sua volta certificato, e dall'altra valorizza ulteriormente le proprie foreste, fino al conseguimento di questa nuova, per ora "esclusiva" certificazione. Risultato così unico da spiegare il tour nei boschi super-doc del Nord Est effettuato il 20 marzo da esperti europei su apposito invito dal Forest Stewardship Council.

PER OGNI EURO INVESTITO NE TORNANO SETTE

E che non finisca qui risulta chiaro da quanto rivela alla fine il presidente Pellizzon: «Noi dell'Associazione Foreste di Pianure abbiamo calcolato che per ogni euro investito ne tornano almeno sette in contributi e sponsorizzazioni con ritorni crescenti nel tempo. Tanto per capirci, fra 30 anni il bosco di San Stino si sarà sviluppato a un punto tale da assorbire da solo tutta l'anidride carbonica prodotta dal Paese». Fuori dai capannoni e dalle partite Iva del Nord Est, un altro Veneto è dunque possibile. Più "tizianesco".