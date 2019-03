Cos'è stato presentato nell'evento Apple di marzo 2019

4.Tv+: LA MOSSA DI APPLE PER FARE CONCORRENZA A NETFLIX

Il fiore all'occhiello della serata è stata anche la nuova app dell'Apple Tv, che ridisegna l'esperienza televisiva consentendo a chi la usa di pagare solo per quello che vuole tutto in un'app, che si presenta on demand e senza pubblicità. «La tv è più del solo intrattenimento, è qualcosa di culturale» ha detto Tim Cook. L'app è stata completamente ridisegnata, per renderla più facile da usare. Alla Apple Tv si affianca Apple TV+ per i video originali: a lanciare il servizio sono sono alcune delle star di Hollywood. Sul palco sono infatti saliti il regista Steven Spielberg, ma anche le attrice Jennifer Aniston e Reese Witherspoon e Steve Carrell. Aniston e Whiterspoon sono le protagoniste di The Moring Show, una produzione che offre «uno sguardo onesto ai complessi rapporti fra uomini e donne sul posto di lavoro». Sul palco si sono alternati anche Jason Momoa, star di Aquaman, e Alfre Woodward che presentano il loro show See. Kumail Nanjiani sul palco ha lanciato invece il suo show Little America, dedicato all'immigrazione ma non a quella di personaggi eccezionali come Albert Einstein ma a quella normale con tutte le sue difficoltà.