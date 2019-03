Come il marketing sfrutta le diversità tra uomo e donna

PINK TAX, OSSIA LA TASSA SUGLI STEREOTIPI DI GENERE

Mi riferisco alla Pink tax, ossia la tassa rosa (o Gender tax, come alcuni la chiamano): quel meccanismo di marketing che, sfruttando gli stereotipi di genere, spinge alcune aziende a vendere un prodotto per le donne a un prezzo più alto rispetto a quanto il medesimo prodotto verrebbe venduto agli uomini. In realtà l’unica differenziazione può risiedere solo nel colore del prodotto, rosa per lei e blu per lui, o nella forma.

PRODOTTI IDENTICI VENDUTI ALLE DONNE CON UN RICARICO DEL 7%

Si pensi per esempio ai rasoi. Per lei in genere è rosa con un manico un po' più ergonomico ma venduto a un prezzo più alto, sebbene la funzione sia la stessa e la lama anche. Non si tratta di un tema nuovo. Già nel 2015 uno studio condotto dal Department of Consumer Affairs di New York aveva individuato nel mercato dei prodotti rivolti alle donne identici a quelli per uomini negli ingredienti o nelle funzioni, ma venduto con un ricarico del 7% circa. In un grande ipermercato americano venne addirittura trovato uno di quei prodotti tipicamente “per lui”, cioè una bomboletta spray per eliminare l’ossidazione o l’incrostazione dalle giunture metalliche o elettriche, venduto nel reparto da donna con un colore pastello tendente al rosa, a un prezzo più alto rispetto allo stesso prodotto venduto agli uomini.

PROBLEMA CHE SI ACUISCE NEL BEAUTY E NELL'ABBIGLIAMENTO

Il problema si acuisce nel campo del beauty e dell’abbigliamento. In fondo, spereotipicamente, molte consumatrici ritengono che i prodotti per la bellezza per le donne siano di migliore qualità di quelli rivolti al mondo maschile. Si tratta solo di uno stereotipo, ma molto consolidato. Essere donne sembra essere quindi un lusso. Da allora però è cambiato qualcosa, almeno in alcuni Paesi in cui, per legge, si cerca di limitare espressamente questa forma di discriminazione di genere, considerandola di fatto una procedura perseguibile.

DIVERSI STUDI SULLA DIVERSITÀ CEREBRALE UOMO-DONNA

Anche le neuroscienze si sono occupate del tema. Certamente non della Pink tax, ma dei processi cerebrali che distinguerebbero gli uomini dalle donne e che giustificherebbero strategie di marketing differenziate. Si tratta di un argomento che gli studi sull’efficacia pubblicitaria hanno sempre trattato che avremo modo di trattare più in dettaglio in un successivo articolo. Oggi grazie a una più approfondita conoscenza del cervello abbiamo maggiori informazioni anche riguardo alla diversità cerebrale tra uomini e donne.