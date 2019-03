Zuckerberg chiede aiuto ai governi per un web più sicuro

Alla fine se n'è accorto anche lui: internet e i social possono essere un posto spaventoso, ricettacolo di «contenuti pericolosi» e di trappole contro la privacy delle persone. Ecco perché servono «nuove regole» e «un ruolo più attivo da parte dei governi». A lanciare l'appello è Mark Zuckerberg in persona, il fondatore di Facebook, il social network più popolare al mondo, spesso al centro di accuse di violazione della privacy e da qualche tempo alle prese con una complicatissima lotta alle fake news avviata dopo le elezioni americane vinte da Donald Trump nel 2016. Zuckerberg l'ha scritto in una lettera aperta pubblicata dal Washington Post edito da un altro colosso di internet, il patron di Amazon Jeff Bezos. Il magnate del web ha affermato la necessità di nuove norme per «garantire l'integrità del processo elettorale, per proteggere la privacy della gente e per garantire la portabilità dei dati». Per il Ceo del più grande social media al mondo bisogna quindi lavorare insieme agli stati per mettere a punto una cornice globale e il modello deve essere quello della General Data Protection Regulation dell'Unione europea.

«ABBIAMO ENORMI RESPONSABILITÀ»

Dopo le promesse di cambiamento, Zuckerberg, e quindi Facebook, si schierano in prima fila per una comunità web che sia più vivibile: «La tecnologia è una parte importante della nostra vita, e le aziende come Facebook hanno enormi responsabilità». Un tema prepotentemente di attualità anche a seguito del caso Exodus, il software prodotto dalla polizia che finendo sul Play Store di Google ha spiato per errore centinaia di italiani tra il 2016 e il 2019. «Ho passato la maggior parte degli ultimi due anni a concentrarmi su problemi come contenuti dannosi, integrità elettorale e privacy», ha proseguito Zuckerberg, «penso che sia importante definire quali ruoli vogliamo che le aziende e i governi possano giocare nell'affrontare queste sfide». Secondo il fondatore di Facebook, «aggiornando le regole per internet, possiamo preservare il meglio di questo mondo, la libertà che hanno le persone di esprimersi e quella degli imprenditori di inventare cose nuove, proteggendo anche la società dai danni più ampi».