Intelligenza artificiale e le nuove sfide per la comunicazione

La proliferazione di dati e l’avanzamento tecnologico hanno portato sempre più alla digitalizzazione e all'automazione del processo decisionale in molti settori: gli algoritmi infatti, «procedure codificate che servono a trasformare i dati di input in un output desiderato basato su calcoli specifici», vengono sempre più spesso utilizzati per compiere un numero crescente di operazioni – dall’e-commerce alla gestione del traffico, dal trading azionario fino alle piattaforme social - poiché permettono di individuare importanti relazioni fra enormi moli di dati in tempi ridotti e creano esperienze di fruizione dei contenuti online in base alle preferenze dell’utente.

LE CONSEGUENZE SULLA REPUTAZIONE DI UN BRAND

Dato che sempre più persone usano siti e piattaforme social che si servono di questi algoritmi per proporre e mostrare agli utenti i contenuti sui quali è più probabile che interagiscano o a cui possano essere interessati - Facebook e Twitter, Amazon e così via - è diventato ormai centrale comprendere come queste tecnologie influenzano la reputazione di un brand, o possono modificare la percezione dell’opinione pubblica su importanti fenomeni. Le formule che generano gli algoritmi sono gelosamente custodite dalle organizzazioni che le usano e si basano su un mix di avanzate analisi programmatiche, metriche di business, metriche di performance e giudizi di valore degli utenti, che rendono impossibile decifrare non solo queste variabili ma anche la ratio con cui vengono generati gli output.