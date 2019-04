Facebook ha sospeso i profili dei dirigenti di Casapound

Casapound in crociata contro Facebook Italia. Il movimento neofascista ha denunciato la censura del social network reo a suo dire di avere «cancellato sistematicamente gli account personali dei maggiori esponenti di CasaPound Italia». La task force dei censori di Facebook avrebbe quindi colpito il movimento neofascista «a solo quattro giorni dall'annuncio che concorreremo alle elezioni europee del 26 maggio con una nostra lista presente in tutte le circoscrizioni elettorali». L'organizzazione di estrema destra ha riportato l'accaduto in un articolo pubblicato sul sito d'informazione del movimento, il Primato Nazionale, in cui ha spiegato che nel mirino di Facebook sarebbero finiti anche il presidente Gianluca Iannone e alcuni consiglieri comunali come Andrea Bonazza e Maurizio Ghizzi. Secondo Casapound, che come noto è un movimento neofascista, «l'aspetto certamente più grave, al di là di quello prettamente censorio», sarebbe «l'assenza di motivazioni alla base di queste mosse draconiane, oppure la totale pretestuosità delle stesse». Secondo CasaPound ci sarebbe «un disegno ben preciso che mira a cancellare le voci dissonanti rispetto alle narrazioni dominanti»