Un buco nero è stato fotografato per la prima volta

L'alone luminoso, che per molti commentatori ricorda l'Occhio di Sauron, il principale antagonista del Signore degli Anelli, è causato dal gas surriscaldato che cade all'interno di Messier 87. La luce è più intesa di tutti i trilioni di stelle che si trovano nella stessa galassia, motivo per cui può essere osservata a una tale distanza dalla Terra. Il bordo del cerchio scuro al centro dell'immagine è il punto in cui il gas entra nel buco nero, un oggetto atronomico con un'attrazione gravitazionale così potente che nemmeno la luce è in grado di sfuggirgli.