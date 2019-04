Il primo lander dei privati non è riuscito ad arrivare sulla Luna

«Abbiamo avuto un problema al veicolo. Sfortunatamente non siamo stati in grado di atterrare con successo», ha dichiarato Opher Doron, delle Israel aerospace industries. Successivamente sono stati rilevati anche problemi a uno dei sistemi di navigazione inerziale. È fallita così quella che avrebbe dovuto essere una missione da record, la prima che avrebbe portato un veicolo privato a toccare il suolo della Luna. Avrebbe dovuto posarsi nel Mare della serenità, lo stesso sito nel quale l'11 dicembre 1972 erano arrivata la missione Apollo 17 della Nasa. Lanciato il 22 febbraio da Cape Canaveral (Florida), Beresheet è stato costruito in Israele dalla SpaceIL, un'organizzazione no-profit che ha raccolto 100 milioni di dollari grazie a imprenditori, istituti di ricerca, Industrie aerospaziali israeliane (Iai) e Agenzia spaziale israeliana (Isa).

ANCHE L'ITALIA AVEVA CONTRIBUITO COSTRUENDO I PANNELLI SOLARI

C'era anche un po' d'Italia, che con la sua industria ha costruito alcuni elementi del veicolo. Il gruppo Leonardo ha realizzato a Nerviano (Milano) i pannelli solari che hanno alimentato le operazioni del lander. La sonda, alta circa un metro, larga 2,3 e pesante 585 chilogrammi, avrebbe dovuto studiare la composizione del sito di atterraggio e la misura del magnetismo delle rocce lunari. Ciò doveva aiutare a capire come è nato e quanto è durato il campo magnetico della Luna, secondo Oded Aharonson, planetologo dell'israeliano Weizmann Institute of Science, responsabile scientifico della missione. Ma alla fine si è trasformato tutto in un sonoro fallimento.