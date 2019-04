Facebook, Instagram e WhatsApp down il 14 aprile 2019

L'ultimo down di Facebook era arrivato il 13 marzo, e aveva segnato il record storico di durata. Per oltre 15 ore molte funzionalità del social e WhatsApp erano stati inutilizzabili. L'azienda aveva parlato di problemi tecnici comunque non legati a un attacco hacker. Molti avevano ipotizzato potesse trattarsi di uno spegnimento dei server legato a operazioni di aggiornamento e modifiche sul social.

UN DANNO ECONOMICO DA 40 MILIONI

Per Facebook fu un grave danno economico e d'immagine. Secondo alcune stime l'azienda andò incontro a una perdita da 40 milioni di dollari tra i rimborsi da riconoscere agli inserzionisti che per tutte quelle ore avevano visti i loro investimenti in pubblicità non produrre risultati e col valore delle azioni in Borsa che scese da 173,37 dollari l'una a 169,40.