Allarme sui rifiuti elettronici: se ne accumulano 50 milioni di tonnellate l'anno

Altra questione importante, è stato sottolineato, è la necessità urgente di proteggere chi lavora in questo settore che per la tossicità del materiale elettrico ed elettronico crea danni sia ai lavoratori che all'ambiente.​ «Chi lavora in questo settore», è stato spiegato nel corso della riunione, «non ha nessuna possibilità di far ascoltare le proprie ragioni e nessun potere negoziale perchè il loro compito è solo quello di distruggere i materiali pericolosi con le loro mani». Inoltre questi lavoratori spesso non conoscono i rischi del maneggiare questo tipo di rifiuti. Secondo l'Organizzazione dell'Onu, i rifiuti elettrici ed elettronici possono comunque diventare una risorsa sempre più importante per i lavoratori dell'economia informale, che sono coinvolti nella catena del riutilizzo di questi rifiuti, recuperando, riparando, trasformando e riciclando apparecchiature elettriche ed elettroniche che reintrodotte sul mercato possono agevolare la transizione verso l'economia circolare. I giovani, è stato detto ancora, hanno la creatività e il potenziale necessario per acquisire competenze in questo campo e utilizzare la gestione dei rifiuti elettronici per creare lavoro. La buona notizia, dunque, è che non è troppo tardi per risolvere il problema della gestione di questi rifiuti.