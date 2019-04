Così un decoder ha tradotto in parole i segnali del cervello

Arriva da San Francisco un'innovazione che può cambiare la vita di migliaia di persone e avere moltissime applicazioni: per la prima volta, come ha riportato la rivista Nature, un decoder basato sull'intelligenza artificiale ha tradotto in parole l'attività del cervello. È il primo passo verso future interfacce cervello-macchina che restituiscano la capacità di parlare a chi non può più farlo a causa di incidenti o malattie come Parkinson e Sla. Il dispositivo è stato sviluppato dal gruppo dell'università della California a San Francisco coordinato da Gopala Anumanchipalli.«Questa ricerca è una dimostrazione che in futuro saremo in grado creare strumenti che tradurranno il pensiero in 'azioni' come la parola», ha commentato Carlo Miniussi, direttore del Centro Mente Cervello (Cimec), dell'Università di Trento a Rovereto. Il risultato,«in linea con altri simili ottenuti anche in Italia, mostra», ha aggiunto, «che ci sono delle chiare prospettive per la costruzione di 'neuro-protesi' che possono migliorare la nostra esistenza, non solo quando siamo affetti da una patologia che compromette la nostra capacità di parlare, ma anche per controllare arti robotici».