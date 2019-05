Cosa sono e come funzionano gli stili emotivi di Davidson

Si tratta delle ricerche pioneristiche di Richard Davidson, fondatore del Center for Healthy Minds presso l’Università del Wisconsin–Madison, uno dei 100 intellettuali più influenti al mondo secondo la graduatoria del Times (2006), il quale occupandosi della plasticità cerebrale ha dimostrato come il modo di relazionarsi con il mondo non solo caratterizza il nostro “stile emozionale”, ma è alla base di una diversa struttura cerebrale. Una volta si pensava che solo il cervello dei bambini potesse cambiare in modo radicale e che questo cambiamento si fermasse in età adulta. Gli studi più recenti invece hanno dimostrato che non è affatto così. Per esempio, nelle persone non vedenti che imparano a leggere il braille succede qualcosa di incredibile. L'area del cervello che normalmente viene utilizzata per elaborare i segnali visivi - e che in una persona cieca non riceve alcun segnale - cambia la sua funzione e si mette a elaborare gli stimoli che riceve dal tatto.