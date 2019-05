La chiusura delle pagine Fb e la solita campagna anti-Soros

COSA C'ENTRA AVAAZ CON FACEBOOK?

L’organizzazione non governativa ha redatto un rapporto intitolato Italian networks breaking Facebook rules on inauthentic behavior. Nel documento vengono messe in evidenza 23 pagine Facebook che violano le regole del social network. Ma il rapporto di Avaaz non si limita a questo. Spiega in maniera dettagliata quali sono le violazioni in cui sono incorse le pagine. Questo è molto importante, perché mostra come non si tratti di censura nei confronti di un preciso messaggio politico (come invece i titoli dei giornali potrebbero far pensare) ma siano state riscontrate precise violazioni alla policy del social network. Violazioni che Facebook ha punito con la chiusura delle pagine.

IL "MERCATO PARALLELO" SU FACEBOOK

Di tutte le pagine chiuse solo una fa impressione: I valori della vita con oltre 1 milione e mezzo di follower. Le altre sono tutte pagine che purtroppo sono in grado di rinascere nel giro di pochissimo tempo. La seconda più importante per numero di follower era Un caffè al giorno con oltre 230 mila follower. Tutte le altre sono sotto ai 150 mila, roba che sul “mercato parallelo” delle pagine Facebook viene venduta costantemente. Forse non tutti sanno infatti che esiste un mercato dove si batte cassa a suon di follower. C'è chi crea pagine basando tutto su post acchiappalettori e, raggiunta una certa soglia, le mette in vendita al migliore offerente. Potremmo parlare di un’economia parallela dove soggetti in cerca di fan e visibilità acquistano quello che non possono comperare direttamente da Facebook.