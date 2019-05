Intelligenza artificiale e computer quantici: a che punto siamo?

"IACQ - Intelligenza Artificiale (AI) e Computer Quantistici", è il nome del convegno promosso da Ferpi e dall'Università Pontificia Salesiana, nel quale si andrà ad indagare di tematiche sempre più attuali al giorno d'oggi. Il rapporto tra uomo, intelligenza artificiale e computer quantistici, le applicazioni di queste tecnologie nel nostro quotidiano, le conseguenze per l’evoluzione delle società moderne del crescente uso di AI, computer quantistici, machine learning, Smart Infrastructures, SDN/SFV, Cloud, reti 5G. Questi i temi che saranno trattati durante la giornata dai diversi relatori.

Il convegno si terrà venerdì 17 maggio 2019, dalle ore 9,00 alle ore 18.30, presso l’Aula Paolo VI dell’Università Pontificia Salesiana a Roma (piazza dell’Ateneo Salesiano,1). Il Convegno è patrocinato dall’AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Organizzatori dell’evento due soci Ferpi, Antonio Cappella, esperto di comunicazione e tecnologia, titolare dell'agenzia CS Immagine, e Simonetta Blasi, consulente e docente di Pubblicità e Public Speaking presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell'Università Pontificia Salesiana. Al convegno sono attesi comunicatori, aziende, enti pubblici, educatori, formatori, studenti e comuni cittadini. Tutti a diverso livello coinvolti nell’uso di tecnologie che se per un verso semplificano molte attività dell’agire umano, per l’altro devono misurarsi con un persistente divario digitale a livello globale e con problematiche legate alla privacy, all’etica, alla delicatezza dei confini lungo i quali ci si muove in queste tematiche. L’impatto sociale e culturale dell’intelligenza artificiale e i cambiamenti che apporterà nella vita lavorativa e professionale delle persone e in quella di enti, istituzioni, imprese, istituti di formazione, scuole, è enorme. Obiettivo di questa giornata di studio è offrire una visione a 360° del panorama delle tendenze in atto e stimoli per una riflessione consapevole su di esse. L’attualità e il fascino del tema ha attratto nel panel del Convegno davvero tanti relatori. C’è molto da dire infatti.

Gli interventi saranno quindi numerosi e qualificati, moderati da Vittorio Sammarco, giornalista e docente di Giornalismo, Comunicazione e Politica e Produzione Multimediale Convergente all’UNISAL- Università Pontificia Salesiana, ad abbracciare gli altrettanto numerosi aspetti dello scenario. Oltre ai rappresentanti dei due enti promotori, Ferpi–Delegazione Lazio e FCS – Università Pontificia Salesiana, a parlare saranno esponenti di alcune delle realtà coinvolte dall’innovazione in atto: UNISAL, FERPI, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Istituto Superiore di Sanità, Microsoft, CNR, IBM, IRIDEOS, AgID, INAPP, il Rappresentante dello Stato Italiano del Progetto ESCO, Istituto Superiore di Sanità, CULTURE, NOVA Sole 24 Ore, Singularity University Roma, AGI FACTORY, IFO Istituti Fisioterapici Ospedalieri, Bocconi, AIxIA Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, AI Academy, Carnelutti Studio Legale Associato, Fondir, Cellenx Italia. Quasi tutti gli aspetti saranno affrontati: dalla comprensione e computazione di Dati, AI, Computer Quantistici alla fiducia (possibile?) nell'Intelligenza Artificiale e in una società connessa, dal ruolo dell'Intelligenza Artificiale in sanità ai problemi che pone sul tavolo del legislatore e nel diritto, dalle sfide educative che mette davanti alla scuola e al mondo del lavoro ai cambiamenti che impone alla comunicazione, al giornalismo, alle Relazioni Pubbliche, nelle attività formative, ai mutamenti nelle infrastrutture e nelle reti. E molto altro. Di un futuro che è già qui e ora.

Il programma completo al link: https://intelligenzartificiale.unisal.it/programma/

La partecipazione al Convegno è gratuita, previa registrazione obbligatoria (posti limitati): https://intelligenzartificiale.unisal.it

In diretta streaming, l’incontro – ad ingresso gratuito previa registrazione – sarà seguito da Media Partner cattolici e laici tra cui Radio Vaticana, Vatican News, Città Nuova, DiRE, Key4biz, OTM/MEDIADUEMILA, Prima Comunicazione, Affaritaliani.it, Agenzia giornalistica FIDEST. Sarà presente Rainews24. Riprese e montaggi video realizzati grazie all’ ausilio di Feelmcast di Feelming SpA.