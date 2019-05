Come funzionano le echo chamber sui social network

I contenuti distorti vengono lanciati all’improvviso, colpendo a sorpresa, ma con forza, un pubblico che ha tutte le carte in regola per assorbirli e a sua volta rilanciarli (e qui siamo all’ormai annosa questione sugli usi più o meno leciti dei dati di profilazione degli utenti). Nel momento in cui il contenuto diventa virale, si esce allo scoperto, si cambia il nome alla pagina per raggiungere il più ampio numero di persone possibili. Nel racconto di Carole Cadwalladr, che per la sua inchiesta sulla Brexit si era recata nella sua cittadina d’origine in Galles, Ebbw Vale, dove si era registrata la percentuale più alta di voti (62%) per uscire dall’Europa, una delle immagini che colpisce di più è quella di un giovane ragazzo che, davanti all’ultra moderno centro sportivo costruito principalmente grazie a fondi europei, dice alla giornalista: «Ho votato per uscire, perché l’Europa non ha mai fatto niente per noi».