Le conseguenze della rottura tra Huawei e Google

HUAWEI ACCELERA CON IL PIANO B

Se al momento non si prevedono scossoni, le novità potrebbero riguardare le nuove uscite in programma per Huawei, a partire dall’atteso Mate X. In molti si chiedono se saranno distribuiti senza Android e che differenze potrebbero avere. L’ipotesi più verosimile è che il gigante cinese punti a un sistema operativo “interno”, a cui tra l'altro da tempo sta lavorando, come anticipato a inizio 2019 dal Ceo, Richard Yu. Si tratta di un “piano B” che, di fronte alla decisione di Google, potrebbe subire un’accelerazione consistente. Resterebbe comunque anche la possibilità di accesso alle applicazioni, già oggi e per tutti i produttori di telefonia mobile, tramite la licenza Open Source (Aosp). È quanto accade, per esempio, per brand minori che operano nella stessa Cina o per Amazon (che ne fa ricorso per il tablet Fire). Ma se per la realtà cinese non cambierebbe molto, il problema si pone con gli utenti occidentali, abituati a standard differenti e spesso superiori. In Cina, infatti, da tempo gli smartphone con sistema operativo Android in vendita non hanno tutti i servizi offerti da Google, come le mappe o Google Play. Per scaricare le app ci si appoggia ad altri store e anche i prodotti più diffusi spesso sono differenti. Una delle realtà più importanti, per esempio, è rappresentata da Tencent, che offre una app di messaggistica come WeChat, che nel mercato asiatico è più usata di WhatsApp e, secondo alcuni esperti, funziona anche meglio. Risulta, però, difficile immaginare di convincere il mercato globale ad abbandonare Android, utilizzato dall’85% degli smartphone.

COSA ACCADE SUL MERCATO ITALIANO

Per quanto riguarda l’Italia, «la situazione e la posizione di Huawei sono quelle comunicate tramite la nota ufficiale», spiega a Lettera43.it Enrica Tanti, portavoce di Huawei Italia. «Copriamo il 32,1% del mercato (dati GSK marzo 2019, ndr). Siamo presenti ormai da 15 anni e lavoriamo con tutti gli operatori di telecomunicazioni, partecipiamo ai trial del 5G, ossia alle varie sperimentazioni sulla nuova tecnologia e in particolare a Bari e Matera, insieme a Tim e Fastweb, e nell’area di Milano come fornitori di Vodafone». Impossibile per ora stabilire le eventuali ricadute nostrane della rottura annunciata tra Google e Huawei. «Il dialogo con i clienti è continuo e anche in questo caso abbiamo fornito la stessa rassicurazione della casa madre», mette in chiaro la portavoce, sottolineando come l’Italia rappresenti un Paese importante per l’azienda di telefonia: «Qui abbiamo un abbiamo centro mondiale di ricerca e sviluppo aperto nel 2008 sulle tecnologie dell’area wireless e abbiamo dei centri di innovazione, con progetti all’avanguardia: un esempio è quello sviluppato in Sardegna con la Regione alla fine del 2016, con un Joint Innovation Center dedicato alle Smart City, che ha già portato ad applicazioni pratiche come a Cagliari». Insomma, per ora tutto procede come prima. Ma cosa ne sarà del 5G, per il quale Huawei è il primo fornitore al mondo di apparecchiature?