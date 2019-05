Apple e i rischi di una rappresaglia cinese contro gli Usa

LE CAMPAGNE DI BOICOTTAGGIO CONTRO APPLE

E non solo. Perché per l’azienda della Mela i mal di testa non finiscono qui. In agguato c’è anche il problema del mercato interno cinese, che per Apple e i suoi iPhone rappresenta una fetta molto consistente del fatturato. E che ha già cominciato a calare, grazie al movimento “boicottiamo Apple”, già attivo da qualche tempo in Cina e che, dopo l’ultimo exploit trumpiano, ha ripreso vigore e forza. Le piattaforme social cinesi - Wechat, Weibo e Renren (corrispondenti più o meno ai nostri Facebook, Instagram e Twitter) - sono piene di post di utenti che dichiarano pubblicamente di voler sostituire il loro iPhone con un modello Huawei e che incitano apertamente al boicottaggio.

IL PARZIALE PASSO INDIETRO DI TRUMP

Insomma, per Apple la decisione di Trump rischia di trasformarsi in un dolorosissimo boomerang. E probabilmente è proprio questo uno dei motivi, forse il principale, del parziale passo indietro degli Usa, che hanno deciso di rimandare nel tempo l’applicazione del bando. Curiosamente adottando quella che è una tipica strategia cinese: rimandare, prendere tempo, per poter poi ritornare sui propri passi senza perdere (del tutto) la faccia. Da parte loro i cinesi non sembrano disposti ad arretrare di un millimetro di fronte a quello che considerano l’ennesimo atto della guerra commerciale in corso con gli Usa. E lo affrontano proprio come si affronterebbe un vero conflitto: chiamando il popolo all’unità, alla coesione. E all’eroismo. Richiamandosi apertamente a uno degli avvenimenti più noti – e anche più controversi – della storia cinese: la Lunga Marcia voluta da Mao Tse Tung.

LA MINACCIA DI UN BANDO SULL'EXPORT DI TERRE RARE

Il presidente Xi Jinping, infatti, nei giorni scorsi ha intrapreso un viaggio che lo ha portato prima di tutto nella provincia dello Jangxi, per visitare non a caso i maggiori produttori di terre rare, che hanno sede nella capitale della prefettura, Guanzhou. Si tratta di quei minerali rarissimi dei quali dipende l’industria tecnologica e di cui la Cina è tra i maggiori produttori: il 90% di terre rare sono infatti estratte nell'ex Celeste Impero, e di queste l'80% è destinato all'esportazione. Ma c'è di più: secondo voci ancora non confermate Xi Jinping sarebbe addirittura pronto a firmare un decreto per bloccarne l'export negli Usa. La firma del bando è stata definita dagli analisti cinesi letteralmente «una bomba atomica» sganciata su Trump e tutta l’industria tecnologica americana Usa.

LA LUNGA MARCIA DI XI JINPING

Accompagnato dal potentissimo vice-premier Liu He, Xi ha fatto prima di tutto tappa nella piccola contea di Yudu, proprio dove 85 anni fa partì la Lunga Marcia, per raccogliersi di fronte al monumento che la ricorda. Un gesto che i media e gli analisti cinesi hanno interpretato unanimamente come un messaggio forte, una vera e propria “chiamata alle armi” del popolo cinese. Per vincere la guerra commerciale contro il nemico, si comincia dalla battaglia dei microchip. Trump e i suoi “generali” sono avvisati.