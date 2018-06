Maturità 2018, seconda prova: versione di greco e matematica

Al liceo delle scienze umane la seconda prova verte su diritti umani e principi democratici, con un brano di Conrad P. Kottak tratto da Antropologia culturale e uno di Giorgio Chiosso da I significati dell'educazione. Teorie pedagogiche e della formazione.

SOGNI E UTOPIA AL LICEO ARTISTICO. Al liceo artistico, per l'indirizzo pittorico, la traccia è invece dedicata ai sogni e all'utopia. Partendo da citazioni di John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King, gli studenti devono elaborare un'opera grafico-pittorica. Sempre all’Artistico, per l’indirizzo Architettura e ambiente, viene richiesta la progettazione di un edificio per un’azienda di moda, nel quale creare sia spazi espositivi sia di rappresentanza.

ECONOMIA AZIENDALE ALLA RAGIONERIA. Gli studenti di Ragioneria sono alle prese con un compito di economia aziendale. I candidati, dopo aver analizzato quanto riportato nella relazione sulla gestione di un società, devono trarre gli elementi necessari per redigere lo stato patrimoniale e il conto economico.

ESTIMO ALL'ISTITUTO TECNICO PER LE COSTRUZIONI. All'istituto tecnico Costruzioni, ambiente e territorio (ex istituto tecnico per geometri), la traccia della seconda prova propone una prova in cui stimare il valore di un’eredità e le quote dei singoli eredi, partendo da una serie di dati su un terreno e un fabbricato. Sistemi automatici per l'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica. La traccia richiede al candidato di cimentarsi con un sistema di smistamento dei prosciutti in un prosciuttificio.

ARTICOLO DEL FINANCIAL TIMES PER IL LINGUISTICO. Ai maturandi dell'indirizzo con lingua inglese del liceo linguistico è stato proposto di commentare un articolo del Financial Times, in cui si parla del comportamento dei consumatori e dei consigli di vendita per gli acquirenti "irrazionali".