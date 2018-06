Davigo: «Non è vero che l'Italia è un Paese insicuro»

D. Quindi non esiste nessuna emergenza criminalità in Italia.

R. Questi dati fanno capire che non è vero che l'Italia è un Paese insicuro. Ma ci sono anche altre ragioni.

D. E cioè?

R. Se scomponiamo il dato degli omicidi volontari, scopriamo che l'incidenza maggiore di delitti si registra in ambito domestico o di parentela. Il rapporto Istat fotografa la paura di uscire di casa, ma gli italiani avrebbero qualche motivo oggettivo in più per avere paura di restarci.

D. Com'è possibile allora che la percezione di insicurezza sia così lontana dalla realtà?

R. La mia opinione è che la responsabilità maggiore vada attribuita ai media.

D. Su che base lo sostiene?

R. Basta prendere i dati dell'Osservatorio di Pavia. Sulle sette principali emittenti nazionali (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7), si dedicano in media tre ore al giorno alla cronaca nera. E anche i telegiornali in prima serata dedicano troppo spazio a questo tipo di notizie. Per non parlare poi del trattamento: apprensivo e ansiogeno.

D. Quali sono allora i fenomeni che dovrebbero giustamente preoccupare gli italiani, se la criminalità di strada non rientra fra questi?

R. Le vere anomalie italiane, rispetto al resto d'Europa, sono due. Il crimine organizzato e la devianza delle classi dirigenti. Fortunatamente, chi commette crimini legati alla mafia in galera un po' ci sta. Ma non può dirsi lo stesso per chi commette reati d'altro tipo, a meno che non venga arrestato in flagranza.

D. Non pensa che proprio questo fenomeno possa generare una percezione d'insicurezza nei cittadini?

R. Ma la responsabilità di chi è? Della classe dirigente, quella politica in particolare. Che non approva leggi efficaci e per se stessa aspetta sempre le sentenze. Non di chi le leggi le applica.