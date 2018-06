Tonici, tamarri o mal vestiti: i tipi da spiaggia avvistati nel 2018

È arrivata la bella stagione. Ci ha messo un po’, però ora finalmente potete dirigervi verso quei luoghi ameni dove ascoltare a volume insopportabile i messaggi audio WhatsApp altrui, osservare gente con indumenti discutibili e a piedi nudi (lo diciamo subito: salutato l’ultimo granello di sabbia, vanno coperti senza indugio, non mancheranno a nessuno, lobby dei feticisti a parte, ma per quella c’è l’internet), e dove c’è sempre chi rischia uno choc alla pelle perché tutto ha portato tranne che uno schermo totale (siamo stufi di vedere le nostre tasse spese per curare gente che imita le lucertole e si stende sotto al sole delle 13 sperando di rialzarsi con la lucentezza epidermica di Halle Berry!). Così, armata di spirito antropologico, mi sono avventurata indomita verso uno di questi posti per realizzare un reportage sulle categorie più facilmente avvistabili.