Migranti, corridoi umanitari: cosa sono e quanto costano

Dal 1993 oltre 34 mila migranti sono morti nel tentativo di raggiungere l'Europa: 3.915 solo nel 2017. Numeri che ci aiutano a capire come quella che ci ostiniamo a definire "emergenza migranti" sia un fenomeno a cui assistiamo, senza trovare soluzioni umanitarie, da almeno 25 anni. Ma c'è chi sta sperimentando un modello che permette ai profughi di arrivare a destinazione in sicurezza. «I corridoi umanitari sono l'unica soluzione non solo per applicare quanto prevede il diritto di asilo, ma anche per entrare regolarmente in Italia», dice a Lettera43.it Cecilia Pani, capo-progetto per i corridoi umanitari dall'Etiopia per la Comunità di Sant'Egidio.

I CORRIDOI UMANITARI. Regolati da un protocollo firmato a dicembre 2015 con il ministero dell'interno e quello degli Affari esteri, fino a oggi hanno permesso l'arrivo legale di quasi 1.300 profughi dai campi di Libano e Etiopia, Paesi che ospitano circa 1 milione di rifugiati ciascuno. E tutto a spese della Comunità di Sant'Egidio, della Chiesa Valdese e della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia che a loro volta si finanziano attraverso l'8 per mille. Un modello che è stato già replicato in Francia e Belgio e che, sperano i promotori, potrebbe essere adottato da tutti i Paesi dell'area Schengen. Il prossimo 27 giugno arriveranno regolarmente e in sicurezza dall'Etiopia altri 139 profughi. Si tratta del primo corridoio umanitario che si apre con il governo Conte.