Scommesse, con i giocatori si moltiplicano i testimonial

Tra i sovraesposti, con molti scrupoli sociali ma pochi personali, c'è uno dallo spottino di lungo corso ma sempre fragrante: «Io sono membro del più grande gruppo di scommesse sportive online del mondo. Io sono membro...». A scandire è Amendola, Claudio Amendola, il compagno Claudio Amendola, «il compagno in Mercedes» Claudio Amendola come affettuosamente lo “intitolavano” negli anni verdi del successo emergente. Er sor Claudio tracima dai mondiali in Russia, non c'è partita che non sia preceduta dal suo ossessivo annuncio, «io sono membro...». Tutto legale per carità, però un po' stridente.

LA FILOSOFIA DI SOR CLAUDIO. «Gioca responsabilmente», ma già alle otto di mattina gli sciagurati li vedi appesi alle manopole delle slot o alla tastierina del tablet nella vana speranza di un jackpot, Lumpenproletariat che finisce di rovinarsi con le sue mani, scommettendo alla luna. Certo, poi non si può andar giù duri come Grillo, «Amendola fa i soldi con l'azzardo», e l'altro infatti l'ha querelato. Però resta curiosa la coerenza politico-esistenziale di uno che, in una intervista rivelatrice su Vanity Fair, ebbe a chiarire: «Io faccio quasi tutto per soldi. E sarebbe sbagliato non farlo. Perché se non li danno a me, i soldi li danno a un altro, mica vanno in beneficenza».

NOSTALGIA DI DON CAMILLO. Poi dice non c'è più sinistra, “ma quella vera”. In realtà, questo approccio di lotta e di scommessa rimane sideralmente lontano dai testi sacri del marxismo, a meno che la rivoluzione non passasse per il gioco d'azzardo on line e nemmeno Marx se ne fosse accorto. Certo, siamo sideralmente lontani dall'amabile canzonatura di don Camillo che, negli Anni 50, apostrofava con un sorrisone dentato Peppone “colpevole” d'aver fatto 13 al Totocalcio: «La schedina è l'oppio del popoli!». Eh, ma qui, altro che schedina: «Io sono socio del più grande gruppo di scommesse sportive on line del mondo».

CIRCONDATI DAI CASINO. Curioso, però: tutti a preoccuparsi per tutte le dipendenze possibili e immaginabili, tranne questa; l'hanno legalizzata 10 anni fa, ha portato nelle casse dello Stato soldi usati per curare i “tossici” (nella partita tra incassare e medicare, lo Stato è in passivo), e il numero dei dipendenti è in progressione geometrica. E parte sempre prima, ormai siamo ai ragazzini, incalliti come vecchi habituè dei casino. E i casino sono dappertutto, spuntano ovunque, anche sotto lo schermo di uno smartphone. Non scappi. Ma chi l'ha visto non sa cancellare dalla mente quel muratore che, dentro un mattino livido alla stazione di Ancona, la tuta già sporca di calcina, al limitare di uno squallore da bar smanettava come un ossesso e più perdeva più puntava. La combinazione non usciva mai, lui guardava, bestemmiava, s'accendeva una sigaretta e ricominciava, finché il treno, muovendosi, non lo lasciava lì con la sua disperazione da cui fuggire via, via, via.