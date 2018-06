Flixbus, una vittoria collettiva sull'accessibilità degli autobus

Ringraziamo Flixbus della cortesia riservataci, ma potete spiegarci, per favore, come potrebbe fare una persona con disabilità motoria a salire gli scalini che consentono l’accesso al mezzo e raggiungere il posto a sedere? Non siamo ancora in grado di teletrasportarci anche se, viste le condizioni in cui versa l’Italia in quanto a barriere architettoniche, ci stiamo attrezzando per farlo!

UN'ALTRA VITTORIA A VICENZA. Vittoria importante, quindi, quella dell’Associazione Luca Coscioni, ma non la prima: già a settembre 2017 aveva presentato ricorso contro la società di trasporto pubblico di Vicenza, vincendolo. Il tribunale aveva infatti condannato la ditta ad adottare un piano per la rimozione delle barriere architettoniche entro sei mesi.

CASI CHE FANNO GIURISPRUDENZA. Sono state entrambe sentenze significative perché costituiscono dei precedenti che faranno da giurisprudenza nel caso in cui in futuro si presentassero situazioni analoghe. Eh sì, purtroppo questa è un’eventualità molto probabile, anzi direi quasi certa. A chi di noi “carrozzati” non è mai capitato di “perdere” una o più corse dell’autobus, non per mancanza di puntualità da parte nostra bensì a causa di un mal funzionamento del mezzo stesso?