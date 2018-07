Emmanuel, a Fermo non c'è spazio neanche per la memoria

Il sangue di Emmanuel ricadrà su di te, Fermo che non hai voluto vedere, non hai voluto capire e adesso, a distanza di due anni, non sai se, come dedicargli una targa: il Consiglio comunale, a guida civica ma di sinistra, s'è impuntato, non la vuole la menzione del razzismo nell'iscrizione, non accetta, come riassume il sindaco, Paolo Calcinaro, «un tema che sarebbe punitivo, nei confronti della città, come quello del razzismo». E la targa non passa. Volevano scriverci: «In memoria di Emmanuel Chidi Namdi, vittima del razzismo il 5 luglio 2016. In una città come Fermo che è da sempre, e vuole restare, modello di solidarietà, accoglienza e civiltà», iscrizione che peraltro ha le sue colpe: oltre a essere scritta alla “Cazzuiu”, come il personaggio di Albanese, punta su quell'insicurezza provinciale, patologica, noi siamo i migliori, siamo un modello. Perfino un episodio orrendo serve a spolverarsi un po', diventa autoassolutorio: sì, è morto un cristiano, ma questa resta la città più bella del mondo. Ma neppure così è bastato.

ALIBI CHE NON REGGONO. La città, le va dato atto, non è priva di ragioni per rifiutare una patente razzista che le suona strumentale, ingenerosa: la tradizione di accoglienza non manca, qui vivono, circolano una generosa quantità di neri africani, in buona parte ospiti del seminario arcivescovile, che se non sono inseriti appieno nella vita collettiva comunque non sono disintegrati, non si registrano episodi di intolleranza, di tensione, nelle scuole l'omogeneizzazione è compiuta, è completa; è anche vero che il responsabile della morte di Emmanuel, l'ultrà di estrema destra Amedeo Mancini, era uno, come è stato detto senza timor del ridicolo, «che pesta tutti, neri ma anche ascolani e abruzzesi», per dire uno manesco, con quattro Daspo allo stadio, uno col quale era meglio non avere a che dire e questo non può bastare a crocifiggere una comunità. Qui, però, le attenuanti si fermano; oltre, sfociano in alibi, e sono alibi che non reggono.