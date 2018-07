Con cure adeguate evitabile una morte su tre in Europa

Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto Eurostat sulla salute, che evidenzia come siano gli infarti la patologia che pesa di più su questa statistica. Il concetto di morte evitabile, spiega l'istituto europeo, «implica che una certa morte avrebbe potuto non avvenire in un dato momento se ci fosse stata un'assistenza sanitaria adeguata in atto».

Gli attacchi di cuore, con oltre 180 mila decessi evitabili, rappresentano il 32% delle morti che potrebbero essere scongiurate. Seguono gli ictus (89.600 decessi, pari al 16%), i tumori del colon-retto (più di 66 mila decessi, 12%) e i tumori al seno (circa 50 mila decessi, 9%).