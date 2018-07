Fivet, dal primo caso 40 anni fa agli 80 milioni di oggi

E invece andò proprio così. Il 25 luglio del 1978, Louise Brown emise il suo primo vagito. Era nata con un cesareo, e circondata dalle attenzioni della stampa britannica. Il Daily mail comprò addirittura l'esclusiva sulla sua nascita per 300 mila sterline.

PREMIO NOBEL. Negli anni ’80 del Novecento Patrick Steptoe e Robert Edwards hanno creato la prima struttura medica per la fecondazione assistita. Il primo è deceduto nel 1988, mentre il secondo ha fatto in tempo a ricevere il premio Nobel per la medicina nel 2010, all’età di 84 anni proprio per aver sviluppato la Fivet (Fertilizzazione In Vitro con Embryo Trasnfer) la tecnica utilizzata nella fecondazione assistita.