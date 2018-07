Giulia Grillo: «Sono incinta e vaccinerò mio figlio»

E' in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell'apertura dell'anno scolastico 2018-2019. Grillo ha affermato di aspettare un bambino, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo.

E ha aggiunto: «Coerentemente con il contratto di governo, ci impegniamo per la tutela della salute dei bambini tenendo anche però presente il principio dell'equilibrio e del rischio di esclusione dei bambini dall'attività scolastica. Crediamo che il tema della prevenzione primaria con i vaccini vada affrontato con calma, via decreto, senza che diventi uno scontro tra tifoserie come è accaduto in precedenza»