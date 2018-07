L'avvocata delle due mamme: «Così abbiamo vinto in tribunale»

I tribunali ordinano ai Comuni di compilare certificati con due genitori dello stesso sesso: quella che secondo la presidente di Famiglie Arcobaleno Marilena Grassadonia è «una giornata davvero storica», è il risultato di una battaglia legale che passa attraverso la richieesta dell'applicazione diretta della legge 40 del 2004 anche per le coppie omogenitoriali. Il 6 luglio due sentenze (tribunale di Pistoia e di Bologna) danno ragione a due coppie di donne: possono registrare l'atto di nascita dei loro figli con l'indicazione di due madri.

L'avvocata Federica Tempori, che si è occupata del caso di Pistoia, fa parte del gruppo legale di Famiglie arcobaleno che, con il coordinamento del professor Angelo Schillaci, ha lavorato a questa causa pilota. È lei che spiega a Lettera43 qual è stato il percorso legale e qual è l'importanza politica della sentenza: «si tratta di sancire una nuova forma di genitorialità: non biologica né adottiva, ma intenzionale».

Domanda. Si aspettava una sentenza favorevole?

Risposta. Sinceramente non ne avevo alcuna certezza. È un campo normativo nuovo, che affrontiamo giorno per giorno. Ma le notizie sono incoraggianti. Prima ci sono stati alcuni sindaci, prima di tutti la Appendino a Torino, e ora è la volta dei tribunali. E' una sentenza storica per noi.

D. State lavorando ad altri ricorsi?

R. Non posso dare informazioni al riguardo. Questa e quella di Bologna erano cause pilota. Ma non escludo che l'esito positivo possa aprire a un aumento del numero di coppie che vuole fare ricorso.