Surgelati ritirati per rischio contaminazione Listeria

Quattordici lotti di minestrone Findus sono stati ritirati dall'azienda per il rischio di contaminazione da Listeria. Lo rende noto l'azienda in un avviso pubblicato sul proprio sito web. «La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale, di richiamare questi prodotti - si legge - è stata presa a seguito della segnalazione della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all'interno dei prodotti oggetto del richiamo».

Anche due prodotti surgelati a marchio Freshona nei punti vendita Lidl della sola Sicilia sono stati ritirati a scopo precauzionale per rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. L'annuncio da parte della GREENYARD N.V., è sul sito della Lidl. Questi i lotti: Art. 79520 "Freshona" Mais surgelato, 450g Codice a barre 20417963; Art. 12105 "Freshona" Mix di verdure surgelate, 1000g - Assortimento Gemüsemix - Mix di verdure Codice a barre 20039035.

Dalla Germania al Regno Unito passando per l'Austria, in Europa si allargano i ritiri di prodotti alimentari surgelati, a seguito del possibile rischio di contaminazione da Listeria. Il pericoloso batterio, di cui è in corso un'epidemia dal 2015 che nel vecchio continente ha causato 47 casi e 9 decessi, si trasmette attraverso cibi contaminati ma viene ucciso attraverso la cottura. Diverse le marche coinvolte nell'operazione precauzionale che riguarda mais e verdure.