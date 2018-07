Gli ostacoli per la tutela dei minori stranieri in Lombardia

Come sottolinea l'ultimo rapporto di Save the Children, però, in Italia i tempi di nomina sono ancora troppo lunghi. Da un loro monitoraggio effettuato nell’ultimo trimestre del 2017, si evince come in molte città la nomina del tutore non è avvenuta mediamente prima dei tre mesi, con punte di sei mesi in Campania, e sei/otto mesi nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa.

IL GARANTE DELL'INFANZIA CHE AMA LE PISTOLE

Comunque niente a che vedere con i tempi di attesa a cui è stato costretto Bragantini che, forse proprio per questo, ha cercato online notizie sul garante per l'infanzia della regione Lombardia, Massimo Pagani. All'indomani della sua nomina nel 2015, il Corriere della Sera lo descriveva come «un leghista duro e puro alla Salvini che inneggia alle ruspe contro i campi rom».

Soprattutto all'epoca fece scalpore il suo profilo Facebook. E infatti, si sfoga Bragantini, «se faccio una ricerca su online sul garante dell'infanzia della Lombardia e trovo che si presenta con una foto con la pistola... Come minimo mi domando se hanno pensato alle conseguenze dell’aver messo una persona sbagliata al posto sbagliato».