Cristiano Ronaldo, un fenomeno in saldo

Cristiano Ronaldo, CR7 come da maglia e logo dell’azienda che ha fondato e che naturalmente lo rappresenta (bisogna possedere un ego smisurato e una fama equivalente per definirsi in acronimo come BB sebbene, come ha avuto modo di notare la spiritosa collega Simonetta Sciandivasci, nel suo caso il rischio di farsi scambiare per un modello della Citroen è piuttosto elevato), è una straordinaria macchina da soldi. E non solo per il favoloso contratto che ha strappato con la Juventus e l’altrettanto favoloso trattamento fiscale che lo aspetta in questo paese dove solo la classe media e i professionisti pagano certamente le tasse non essendo così poveri o così ricchi da sfangarla.

IDOLATRIAMO IL CAMPIONE CHE INVIDIAMO

A dimostrazione che gli italiani si indignano in via generale per applaudire in forma privata, mentre il Codacons ha dichiarato “immorale” il suo contratto, invitando la magistratura a verificarne la sostenibilità per il bilancio della quadra bianconera (mossa utile in termini demagogici e per farsi un po’ di pubblicità con una nazione parecchio ignorante di leggi e di diritto e del mercato, del tutto inconsistente dal punto di vista legale), l’azienda che produce la sua maglia per la Juventus ha dovuto raddoppiare i ritmi produttivi, causa esaurimento delle scorte in 24 ore. In buona sostanza, idolatriamo il campione che invidiamo e che, forse, odiamo pure un po’.

FUORICLASSE IN CAMPO E ANCOR PIÙ FUORI

Ronaldo è un grande giocatore di calcio, benché non sappia giudicarlo ritenendo i commenti alle partite il sonnifero più potente mai inventato; però, sapendo valutarne le performance economiche e commerciali, direi che nessun calciatore prima di lui sia stato o sia altrettanto abile. Con la Juve ha siglato per l’appunto un accordo fino al 2022 da 31 milioni netti l’anno, cifra che fa di lui il terzo giocatore più pagato al mondo, dietro a Neymar (36 milioni) e Messi (46 milioni). Ma il suo valore commerciale è infinitamente superiore a questa cifra, e viene alimentato proprio dai moralisti che ne acquistano le maglie, le scarpe, o che frequentano i suoi alberghi.