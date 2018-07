Lettera di minacce alla Zevi con immagine Hitler

Una lettera di minacce con l'immagine di Hitler è stata recapitata il 12 luglio nella sede dell'associazione culturale Arte in memoria, presieduta da Adachiara Zevi, figlia di Tullia, che oggi ha presentato denuncia nella stazione dei carabinieri di piazza Farnese a Roma. «Pregiatissima signora, mi duole molto il fatto di non averla conosciuta nei miei campi di concentramento» si legge nel testo. E ancora: «Peccato sarebbe stata per me un'esperienza selezionatrice e di alta scrematura. Avrei fatto saltare una grande brutta, inelegante, cialtrona e poco pulita di dosso, come tutti voi ebrei che accatastate soldi, senza spendere un centesimo. Ma non è detto! Ci sono tanti miei seguaci... e non è detta l'ultima!».