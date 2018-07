Il Disability Pride chiama politica e associazioni. Quando rispondete?

TROPPE DIVISIONI TRA ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI LEGATI AI DISABILI

Come “leggere” queste assenze? Se lasciamo parlare i fatti, notiamo come nessun rappresentante del ministero abbia ritenuto importante camminare a fianco dei beneficiari del loro operato né interfacciarsi con gli organizzatori dell’iniziativa. Non hanno pensato che il Disability pride avrebbe potuto essere una buona opportunità per ascoltare le istanze di chi convive quotidianamente con una condizione di disabilità. Da dove pensano di partire per migliorare la condizione degli oltre 4 milioni di cittadini disabili in Italia se non li incontrano e non prestano attenzione alla loro voce? A proposito, come si sta muovendo ad oggi il ministro Fontana in materia di disabilità? Finora mi risulta abbia accettato di incontrare le principali associazioni italiane per la difesa dei diritti delle persone con disabilità che hanno condiviso con lui le priorità sulle quali intervenire. Si è trattato di un primo importante passo verso una collaborazione ma, se non gli faranno seguito proposte di azioni concrete, rischia di restare una pura formalità. Ad oggi non sappiamo di cosa si occuperà il nostro ministero. Chi e quando pensa di dircelo? Se io fossi stata l’onorevole Fontana avrei colto l’occasione del Pride per illustrare alla collettività le mie proposte concrete. Come mai lui non ci ha pensato? Era veramente impegnato o non è venuto perché non avrebbe saputo cosa raccontarci?