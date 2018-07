Come sopravvivere felici alla vita di coppia

Le statistiche, che sempre servono a rafforzare le nostre sensazioni e dar loro corpo, dicono che in estate si tradisce di più. Uno psicoterapeuta si è spinto a catalogare le corna agostane nella categoria delle condotte narcisistiche, come desiderio di autocelebrazione e di riaffermazione del proprio ego maltrattato da un lungo inverno di compromessi e di acquiescenze dietro a una scrivania. Per questo hanno fatto benissimo Januaria Piromallo e Roselina Salemi a lanciare il loro primo, agile libro scritto a quattro mani in un momento dell’anno apparentemente eccentrico per la proposta di novità come la fine della primavera. Si intitola I mariti inutili. Corso femminile di sopravvivenza alla vita di coppia (Cairo editore), è spiritoso e leggero come il titolo suggerisce, ma tocca un tema profondamente sentito da molte donne, soprattutto da quelle che, superata la boa dei quaranta, sentono avvicinarsi la data di scadenza sullo scaffale del supermercato matrimoniale.

UNA RICERCA DEI SENTIMENTI UMANI

Roselina, siciliana di solide origini, antica collega a Rizzoli tornata alla sua originaria professione di ricercatrice, non del Cnr come nei primi anni della permanenza "sul continente" ma di sentimenti e delle variegate espressioni dei sentimenti umani, l’ha presentato in una sera d’estate sulla terrazza dell’hotel San Pietro di Taormina, luogo talmente meraviglioso ammantare di grazia perfino una materia tanto sconfortante, nell’ambito della diciannovesima edizione della Taomoda Week, kermesse internazionale ideata e diretta da Agata Patrizia Saccone e patrocinata dalla Camera Nazionale della Moda italiana che coniuga design, turismo, cultura e sana nutrizione alla moda. L’evento, che affolla i cinquemila posti a sedere del Teatro Antico per la serata finale dei Tao Awards e coinvolge tutta la cittadina con incontri, cene charity e mostre (quest’anno è dedicata a Borsalino, centenaria azienda davvero bisognosa di rinascita e di affetto dopo anni di traversie gestionali, ed è singolare, un ribaltamento storico per dire, che sia un’istituzione siciliana a sostenere un’azienda piemontese), vede nelle presentazioni del “Caffè letterario” un momento molto atteso.