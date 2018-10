La povertà in Italia secondo l'Istat

La povertà in Italia ha raggiunto secondo l'Istat il livello massimo dal 2005, sia in termini di famiglie, sia in termini di singole persone. Nel nostro Paese vivono infatti 5 milioni di individui in condizione di povertà assoluta. Si tratta del 6,9% delle famigle residenti e dell'8,4% dell'intera popolazione. In Italia si definisce povertà assoluta una spesa mensile del nucleo familiare inferiore al valore della spesa minima mensile necessaria per l’acquisto di un paniere di beni e di servizi considerati essenziali per una qualità della vita minimamente accettabile. Questo valore è ponderato sulla base della zona in cui si vive e sulle caratteristiche del nucleo familiare (leggi anche: Come calcolare la soglia di povertà assoluta).