Facebook lancia una nuova funzione per il Coming Out Day

IL NUMERO DI COMING OUT TRIPLICATO RISPETTO AL PASSATO

Se è vero che l’applicazione del Coming Out è una novità su Facebook, gli utenti della comunità LGBT si sono già dichiarati sulla piattaforma social dal lontano 2004. Negli ultimi dieci anni le battaglie per un maggior riconoscimento civile si sono moltiplicate. Solo in America, nel 2017, 800 mila cittadini hanno espresso pubblicamente sui social network la loro identità sessuale. Adesso però, grazie all’iniziativa condotta e sostenuta dal colosso della comunicazione online, il numero di coming out è cresciuto tre volte rispetto agli anni passati, così come il sostegno della Rete. Proprio in merito all'endorsement del web, i numeri parlano chiaro: 5,7 milioni di americani seguono almeno una delle oltre 300 pagine LGBT (la lista include le grandi organizzazioni per I diritti umani come la Human Rights Campaign) e appoggiano pubblicamente le battaglie condotte dalla comunità gay. il "came out" di Facebook per festeggiare il Coming Out Day non è ancoro arrivato in Italia. Per ora, solo gli utenti social degli Stati Uniti hanno sperimentato la nuova funzione con successo.