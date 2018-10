Cosa dicono i sondaggi sul rapporto tra Italia e Unione europea

In caso di referendum sulla falsariga di quello che ha portato alla Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell'Unione europea, contro una media europea del 66%. I numeri arrivano dall'ultimo sondaggio di Eurobarometro, secondo cui il dato relativo al nostro Paese è il peggiore tra i 28 Stati membri. Oggi, infatti, persino in Gran Bretagna il 53% dei cittadini sarebbe pronto a tornare indietro. In Italia sono molti anche gli indecisi (32%). E sebbene i nostri connazionali siano i meno convinti dei benefici dell'appartenenza all'Unione europea (43%), il 65% degli intervistati si dichiara favorevole alla moneta unica. Negli altri Stati membri, in media, il 68% ritiene che il proprio Paese abbia tratto beneficio dall'appartenenza all'Ue e il 61% considera positivamente l'euro.