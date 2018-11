Sui social il governo va in tilt sugli account fake

Sono centinaia i commenti al giorno che riceve Matteo SaIvimi, «anche, se non soprattutto, da parte di chi non è in grado di distinguere il falso dall'autentico». «Ho attivato l'opzione che permette a chiunque di scrivermi in privato», dice "Gennaro". «Le tipologie sono sostanzialmente tre: chi mi scrive per ringraziarmi di averlo fatto ridere, chi mi insulta da sinistra credendomi l'originale, chi ci casca e mi assicura il suo sostegno pensando di avere sempre a che fare col vero Salvini».

ANCHE LO SPIN DOCTOR MORISI HA IL SUO AVATAR

Ma com'è possibile che centinaia di persone si lascino trarre in inganno? «Sono specialmente quelle un po' più avanti con gli anni: vuoi la scarsa conoscenza del mezzo, vuoi una buona fetta di analfabetismo funzionale. Ma a fare la differenza è principalmente la comunicazione terra terra di Salvini». Che, paradossalmente, rischia in casi simili, di trasformarsi in un boomerang. Il creatore del Salvini fake è lo stesso di Luca MOnisi, account parodia del braccio destro del segretario leghista. Tra il vero e il falso Morisi sono andati in scena diversi scambi ai limiti del grottesco, che si sono conclusi con l'immancabile blocco.