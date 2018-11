Nella conciliazione lavoro-famiglia l'Italia è alla preistoria

Di Monica Ricutti avevo già scritto, affrontando l'assai controversa realtà di tutte quelle lavoratrici e lavoratori che nella vita assistono un familiare con disabilità. La donna, madre di un minore disabile e licenziata da Ikea l'anno scorso, non tornerà alla sua occupazione. Insubordinazione verso i superiori e comportamento oltraggioso. Queste sembrano essere state le condotte disciplinari a seguito delle quali il giudice del lavoro di Milano ha confermato il procedimento di licenziamento già sentenziato in fase di istruttoria. Dura lex, sed lex – così dicevano i nostri antenati. La legge è uno strumento terzo alle parti in conflitto, è imparziale come lo è il giudice che la interpreta e la fa rispettare. Non voglio polemizzare sulla sentenza emessa ma penso che purtroppo, sebbene abbia fornito almeno temporaneamente (il segretario di Filcams Cgil intende infatti di ricorrere in appello) una “soluzione” per dirimere la controversia, non sia riuscita a risolvere i problemi di nessuno dei due contendenti.

BARCAMENARSI TRA LAVORO DOMESTICO, CURA DEI FIGLI E OCCUPAZIONE

La signora Ricutti infatti ora si trova nella condizione di essere disoccupata. Ma non solo: anche nel caso in cui riuscisse a vincere la sua battaglia e a essere reintegrata nell'organico oppure venisse assunta da un altro datore di lavoro, molto probabilmente si troverebbe alle prese con le stesse problematiche che ne hanno comportato il licenziamento. Anche l'azienda svedese però non mi sembra ne abbia guadagnato un granché: avere vinto questa sentenza non la preserverà dalla possibilità di trovarsi a dover gestire situazioni analoghe in futuro. Il comportamento di Monica non è giustificabile ma è comprensibile e chiunque sia una madre lo sa molto bene. Le mamme si barcamenano quotidianamente tra la gestione del lavoro domestico, la cura dei figli (e spesso pure della loro “dolce metà”) e l'occupazione esterna. È un tetris complicato e lo diventa ancora di più quando uno dei componenti della famiglia ha esigenze particolari che un genitore non può esimersi dal soddisfare.