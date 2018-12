Al ristorante con disabile: il confronto con la diversità

Sono sempre molto critica nei confronti di reazioni o prese di posizione che allontanano chi è diverso da noi. Eppure l'esperienza di un'amica mi ha fatto riflettere. Mi ha raccontato di quando, da studentessa, lavorava come cameriera in un bar. Un giorno nel locale sono entrati alcuni “matti” che hanno incominciato a parlare a voce alta e a interagire con gli altri clienti in modo non convenzionale. Mi ha confidato di essersi sentita a disagio e di non sapere come comportarsi in quella circostanza. Come lei, anche gli altri clienti erano in difficoltà. Mi sono resa conto che forse siamo tutti poco abituati a relazionarci con chi riteniamo diverso da noi e soprattutto con quelle realtà che non conosciamo direttamente. Ma non solo. Ciò che ci spaventa, secondo me, è anche l'imprevisto, cioè trovarsi in una situazione di cui non si riesce a prevedere l'evoluzione appunto perché ci è poco familiare. Ammettere che la diversità e l'imprevedibilità dell'altro può crearci disagio non deve però diventare una giustificazione per allontanare le persone considerate fuori dalla “norma”.