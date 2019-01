Meno di una scuola su tre in Italia è accessibile ai disabili. E il 19% degli istituti non ha nemmeno risposto alle domande dell'Istat sulla presenza di barriere architettoniche. Dai dati emerge che in media nell'anno scolastico 2017-2018 soltanto il 32% delle scuole è risultato accessibile ai disabili dal punto di vista strutturale. La situazione appare migliore nel Nord dove i valori sono superiori (40%); mentre le percentuali si riducono nelle regioni del Centro (32%) e toccano i livelli più bassi al Sud (26%). Tra le regioni più virtuose vi sono la Valle d'Aosta, con il 66% di scuole a norma, e la Provincia Autonoma di Bolzano, con il 47%. Di contro, Campania e Molise si distinguono per la più bassa presenza di scuole accessibili, solo il 22%. Il problema si accentua se si considera anche la presenza di barriere senso-percettive. In Italia solo il 18% delle scuole dichiara di possedere facilitatori senso-percettivi che servono a favorire, all'interno dell'edificio scolastico, l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi agli alunni con disabilità sensoriale. Anche in questo caso la quota di scuole dotate di ausili diminuisce progressivamente passando dal 22% registrato nelle regioni del Nord al 13% rilevato nel Mezzogiorno.