Solo il 10% dei richiedenti asilo ha avuto lo status a dicembre 2018

Il crollo degli sbarchi iniziato a luglio del 2017 e la stretta contenuta nel decreto sicurezza stanno determinando un netto calo delle domande di asilo in Italia. Ecco gli ultimi dati del ministero degli Interni.

A DICEMBRE DEL 2018 REGISTRATE 2.753 RICHIESTE

Nel mese di dicembre 2018 sono state registrate 2.753 richieste d'asilo (2.139 uomini, 614 donne e 61 minori non accompagnati), il 27% in meno rispetto alle 3.784 di novembre. Per quanto riguarda le nazionalità, i più numerosi tra i richiedenti sono cittadini pakistani (790), seguiti da nigeriani (209), bengalesi (197), ucraini (136) e senegalesi (111). I dinieghi sono in aumento: se ne contano infatti 5.870, l'82% del totale, contro l'80% di novembre e il 74% di ottobre. Ed è scesa al minimo storico la protezione umanitaria, cancellata dal decreto sicurezza. A dicembre è stata concessa solo al 3% dei richiedenti, contro il 5% di novembre e il 13% di ottobre. Prima del decreto, il permesso di soggiorno per motivi umanitari era invece la forma di protezione più frequente, usufruita dal 28% dei richiedenti asilo.

STATUS DI RIFUGIATO RICONOSCIUTO AL 10% DEI RICHIEDENTI

Sempre nel mese di dicembre 2018, lo status di rifugiato è stato riconosciuto al 10% dei richiedenti asilo; al 5% è stata assegnata la protezione sussidiaria. Per quanto riguarda il 2019, nelle intenzioni del Viminale, per coloro che non si vedono riconosciuta alcuna forma di protezione dovrebbe scattare il trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Attualmente, però, i Cpr hanno una capienza complessiva di circa 700 persone e gli accordi per i rimpatri sono limitati a quattro Paesi soltanto.