Riflessioni e consigli su disabilità ed escort

Fare sesso da soli o con altri e/o altre è un piacere, un bisogno e un diritto. Per retaggio culturale si ritiene la sessualità indissolubilmente legata all'affettività e alla gratuità ma non sempre e non per tutti è così, e mi spiace per chi ancora non se n'è fatto una ragione. D'altro canto ipotizzare che una persona con disabilità abbia una vita sessuale attiva o che possa desiderarla è inaccettabile per una buona fetta di popolazione e nemmeno questa è una novità. Per cui ben vengano tutte le proposte che consentano a chiunque lo desideri di vivere la propria sessualità liberamente e svincolata da pregiudizi e moralismi.