Jeff Bezos ha annunciato il divorzio via Twitter

Con il divorzio Bezos rischia di perdere il titolo di più ricco del mondo, col suo patrimonio che allo stato attuale è stimato in 160 miliardi di dollari, l'equivalente di 138 miliardi di euro. MacKenzie è una scrittrice e in un'intervista a Vogue del 2013 aveva parlato delle differenze fra lei e Bezos: personalità in contrasto che si completano, aveva detto. Lei lo ha sempre sostenuto in tutti i suoi progetti, dal garage di Seattle all’impero milionario e per anni è stata la sua contabile. Insieme hanno avuto quattro figli, tre maschi e una femmina.

IL TITOLO DI AMAZON ACCUSA IL COLPO IN BORSA

I due nel 2018 hanno lanciato un fondo di beneficenza da 2 miliardi di dollari chiamato Day One Fund e si crede che continueranno a occuparsene insieme. Al Nasdaq Amazon è scivolata dello 0,2% a 1.655 dollari. Il mercato resta in attesa dei dettagli finanziari del divorzio.